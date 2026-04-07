資料森林 岡山県は、県民の森林活動への参加を促すため、県の「おかやま森づくり県民基金」を活用して自治体などの森づくり活動や森林体験行事を支援しています。2026年度の活動計画の募集を始めました。締め切りは4月20日です。 対象になるのは県内で森づくり活動に取り組む団体や市町村などです。審査を通ると、活動用具や保険料等の経費について、30万円を上限に助成金が出ます。 対象の活動は、森づくり活動支援型