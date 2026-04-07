交通安全キャンペーンマルイ大福店岡山・南区大福 岡山市で夜に道路を横断中の歩行者が車にはねられ死亡する事故が続いたことを受け、警察が7日、反射材の着用などを呼び掛けました。 3月に交通死亡事故があった岡山市南区大福で行われた、交通安全のキャンペーンです。 夜間の事故防止に向けて、岡山南警察署の署員らが反射材を着けることや運転する時にはハイビームを使うことを呼び掛け