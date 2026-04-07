文房具メーカー「コクヨ」の『Campus』から、“推し活”にぴったりなポーチが登場！推しグッズを収納しながら、可愛く飾れるアイテムです。今回は、Ray編集部が実際にカスタマイズしたリアルな使い方とともに、その魅力をご紹介します。ぜひ、チェックしてくださいね♡『Campus』から“推し活”にぴったりなポーチが登場！文房具メーカー「コクヨ」の『Campus』から、2026年春の新商品「限定キャンパス＜ポジティブ＆リラック