巨人は６月５日のロッテ戦（東京ドーム）で開催する『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』コラボレーション企画の特別イラストが完成したことを発表した。人気キャラ「ソニック」がジャイアンツのユニホームを身にまとった描きおろしイラストで、試合日の場内ビジョンで登場するほか、オリジナルグッズも販売予定となっている。本イラストを使用したペンケース付きの企画チケットを４月１８日から一般販売する。◆企画チケット『ソニッ