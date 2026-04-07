あさって4月9日、静岡･三島市で開催される大相撲の地方巡業を前に、7日、親方らが三島署を訪れ、興行に暴力団関係者を関与させないよう「暴力団排除宣言」を行いました。7日、三島警察署に訪れ暴力団の排除を宣言したのは、日本相撲協会の中川親方らです。これは、あさって4月9日に開催される「大相撲三島場所」を前に行われたもので、中川親方は三島警察署長に対し、「県暴力団排除条例を遵守し暴力団等反社会的勢力を巡業に関与