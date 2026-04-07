任期満了に伴う西川町長選挙が7日、告示されました。現職と新人の合わせて2人が立候補し、4年前の前回選挙と同じ顔ぶれによる一騎打ちが確定しました。西川町長選に立候補したのは、いずれも無所属で届け出順に現職で2期目を目指す菅野大志さん（47）と、新人で元東北労働金庫県本部長の大泉敏男さん（71）です。2人は立候補の届け出後、町内で第一声を上げました。無・現菅野大志候補（47）「西川町で稼ぐ若者の流入も増えてき