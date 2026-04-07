想像以上に自然なフロントモーター速度域が上昇するほど、シボレー・コルベット E-レイの個性がつまびらかになる。瞬時に唸りを上げるクロスプレーン・クランクのV8エンジンは、4500rpmで62.3kg-mのトルクを発揮。駆動用モーターが前から補助するが、挙動は想像以上に自然だ。【画像】主張するV8エンジンシボレー・コルベット E-レイ競合クラスのHVスーパーカーたち全153枚アクセルペダルはストロークが長く、リニアで、尖す