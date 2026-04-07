中国家電大手、海爾集団（ハイアール）傘下のハイアールスマートホームが提案するスマートリビング。（資料写真、天津＝新華社配信）【新華社天津4月7日】中国では現在、人工知能（AI）の普及により、スマートホーム業界全体が消費の高度化をけん引する重要な指標となりつつある。実店舗からオンラインまで、主要家電量販店ではスマート化を最大のセールスポイントとしている。データによると、2025年にはAI家電普及率が50％を