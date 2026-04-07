モーターは三菱製総合643psのV8ハイブリッド筆者は今、嵐の真っただ中。グレートブリテン島の北西部、グレットナへ続く高速道路を北上中だが、反対車線では強風に煽られたトレーラーが立ち往生していた。情報標示板によれば、警報が出されたらしい。【画像】主張するV8エンジンシボレー・コルベット E-レイ競合クラスのHVスーパーカーたち全153枚冬のスコットランドへ旅しようと決めたのは、欧州へ上陸したシボレー・コル