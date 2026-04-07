京都府南丹市で安達結希くん11歳が行方不明になってから、7日で15日がたちました。これまでに分かっている情報を時系列と地図でまとめました。■行方不明から15日…これまでの捜索は結希くんの行方が分からなくなったのが、先月23日です。その日のうちから、警察による捜索活動が始まりました。27日には、小学校から南に約9キロ離れた山の中も捜索が行われました。29日には、結希くんが使っていた通学用のリュックが見つかります。