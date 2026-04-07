元AKB48グループの2代目総監督で、タレント・俳優の横山由依が6日、自身のXを更新。「大家志津香ちゃんが、いただいたご祝儀袋を使って水引アートを作ってくれました」と明かし、親交の深い元AKBメンバー・大家志津香が手作りした“アート作品”を披露した。【写真】「しーちゃんすご!!」「夫婦の写真もとっても素敵だね」大家志津香が手作りした“水引アート”横山は2024年12月、歌謡コーラスグループ・純烈の後上翔太との結