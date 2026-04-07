将棋の第19期マイナビ女子オープン5番勝負の第1局は7日、神奈川県秦野市で指され、挑戦者で先手の西山朋佳女流三冠（30）が189手で福間香奈女王（34）を破り、先勝した。西山女流三冠は前期失った女王の奪還を目指し、福間女王はタイトル連覇が懸かる。第2局は22日、甲府市で行われる。