2026年度当初予算に関する参院予算委員会の質疑は計55時間54分で、衆院予算委の計59時間に迫った。衆院では与党が「数の力」を背景に審議時間を短縮。参院では少数のため、野党による充実審議の要求が反映され、衆院の8割程度とされる目安も上回った。委員長の職権で審議日程を進める強引な運営も、相次いだ衆院から一転して一度もなかった。当初予算を巡る質疑時間は、衆院で00年以降最短。野党が参院で例年並みの60時間程度