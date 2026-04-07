お笑いタレント、キンタロー。（44）が6日深夜放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜午後11時59分）に出演。「安心する」というYouTubeを明かした。番組のテーマは「大悟とママ友になろうSP」と題し、育児に奮闘する女性タレントや芸人が出演し、子育てや夫婦関係で使った領収書を提出した。キンタロー。は「芸能界のママはキラキラした投稿するんですよ。めちゃくちゃ凝った弁当とか載せてて。それ見ると、“私はなんてダ