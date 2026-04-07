シンガー・ソングライターMACO（34）が7日、Xを更新。急逝したとの情報が報告された26歳人気女性ユーチューバーのゼパさんと自身の楽曲をめぐる秘話を明かし、追悼した。ゼパさんはツインテールのビジュアルで、「お酒好き」キャラを打ち出し、飲みながらのトークやさまざまなショート動画などで人気となり、4月7日朝時点では公式YouTubeチャンネルの登録者数は約61.6万人に達していた。また自身のXも約27.8万ものフォロワーがいる