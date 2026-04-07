地方都市で暮らす会社員のヨウヘイさん（55歳）一家は、世帯手取り月43万円と余裕があるように見えますが、実際には「減らせない支出」にじわじわと首を絞められ、将来への不安を抱えていました。親の介護、下の子への月10万円の仕送り、住宅ローン、そして自分たちの老後資金……。「夫婦のおこづかいを入れたら1円も残らない」と食卓で嘆きますが、ある行動によって心の余裕を取り戻します。無駄遣いゼロでも家計が苦しくなる正