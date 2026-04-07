三種町の3つの中学校が統合して新たに開校した三種中学校で始業式が行われました。生徒たちは新しい校舎で新たな仲間との学校生活をスタートさせました。廣田裕司アナウンサー「新たな歴史が始まる三種中学校。山本地域にある新校舎が遠い生徒もいることから、バスロータリーも整備されバス通学も可能となりました」琴丘、八竜、山本の3つの中学校が統合して今年度開校した三種中学校。丘の上にある旧山本