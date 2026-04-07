藤子・F・不二雄さんが1969年から1997年にかけて連載し、今や世界中で愛されている漫画『ドラえもん』。【写真】『ドラえもん2世』3巻ページを開くと…驚きのクオリティです今、SNS上ではそんなドラえもんの海賊版が大きな注目を集めている。中国で流通しているという件の海賊版『ドラえもん2世』を紹介したのは、海外の海賊版ドラえもんを研究、紹介している三畔（みくろ）さん（@guru_micro）。海賊版と言うとただのコピー商品