ホンダが「主力モデル」を全ハイブリッド化！Honda Taiwan（台湾本田）は2026年3月31日、新春メディア向けイベントを開催し、2025年度の販売実績の振り返りとともに、今年度は2万6000台という意欲的な販売目標を掲げました。注目の新車ラインナップについては、6月初旬に「CR-V e：HEV」が正式発表されるほか、同月内には、2025年末の「台北モーターショー」で話題となった次世代スポーツクーペ「プレリュード」が市場投入され