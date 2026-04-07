新潟県警組織犯罪対策課は7日、『ニセの逮捕状』を郵送し「身の潔白を証明するため」などの理由で現金をだまし取ろうとする手口が県内で確認されたとして、注意を呼びかけています。 組織犯罪対策課によりますと、県内に住む80歳代の女性宅に2日、通信事業者を名乗る者から「あなた名義の携帯電話が契約されている」という内容の電話がありました。その後、東京の警察官を名乗る者から「捕まえた暴力団員が、あなたが共犯者で、