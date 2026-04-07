＜東建ホームメイトカップ事前情報◇7日◇東建多度カントリークラブ・名古屋 （三重県）◇7090ヤード・パー71＞2024年12月に小祝さくらと結婚していたことが明らかになった桂川有人が、取材に応じた。【写真】小祝さくらと桂川有人が結婚していた「静かに暮らしたい」、「ゴルフに集中したい」という思いから公表を控えていたが、3月17日に報道を受けて明らかになった。日本ツアー通算2勝の桂川は、2023年に米下部ツアーを主戦場