シンガーソングライターのmiwa（35）が7日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。桜の絵文字を添えたmiwa。「#miwa」「#桜みたいな恋なんだ」「#THEFIRSTTAKE」とつづって桜の木の下での写真をアップした。ファンからは「後ろの桜にも負けない美しさ」「桜とmiwaさんぴったり」「1秒前より更にmiwaさんの事を好きになりました」「miwaと桜って相性抜群すぎるよね！」「君はとても美しいよ」「かわいす