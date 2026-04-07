ゴルフの世界最高峰の夢舞台『マスターズ（日本時間9日、オーガスタ）』の開幕に向け7日、練習ラウンドが行われた。日本からは2021年の王者・松山英樹（34、LEXUS）と片岡尚之（28、ACN）の2人が参戦。【写真を見る】【マスターズ】初出場の片岡尚之、21年の王者・松山英樹との練習Rは「聞きすぎると鬱陶しいと思われるので」この日、松山がパッティンググリーンで練習しているところに片岡が挨拶。練習ラウンドを共に回り、グリー