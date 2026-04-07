トランプ大統領の過激な発言がとまりません。「イラン全土を一晩で破壊できる」と圧力をかけ、日本に対しても「我々を助けなかった」と再び批判しました。交渉期限が8日に迫る中、停戦は実現するのでしょうか。■トランプ大統領、日本など名指しで批判イラン領内で撃墜されたアメリカ軍戦闘機の乗組員救出から一夜あけ…トランプ大統領「きょうここにいるのは史上最大規模かつ最も複雑で過酷な戦闘捜索作戦の成功を祝うため」救出