King ＆ Princeの永瀬廉と吉川愛がW主演を務める実写映画『鬼の花嫁』（公開中）鬼ヒット御礼舞台あいさつに登壇した。【写真】感動…監督からの手紙に笑みがこぼれる永瀬廉＆吉川愛本作は、あやかしと人間が共存する世界を舞台に、あやかしの頂点に立つ“鬼”と、家族から愛されずに育った人間の少女が運命的に出会い、真実の愛を育んでいくラブストーリー。永瀬は鬼龍院家の次期当主・鬼龍院玲夜（きりゅういん・れいや）役