◇セ・リーグ阪神―ヤクルト（2026年4月7日甲子園）阪神の岡田彰布オーナー付顧問（68）が甲子園開幕のヤクルト戦でテレビ大阪の中継ゲストを務めた。甲子園開幕の始球式は西宮出身のシンガーソングライターあいみょんが登場。坂本相手に見事なノーバウンド投球を見せると「いやあ、なかなかノーバウンドはできないですよ」と気温も低い甲子園での一投に拍手を送っていた。