日本学生野球協会は7日、東京都内で高校、大学の不祥事の処分を決める審査室会議を開き、部員の交流サイト（SNS）不適切利用があったとして、日大三（東京）に昨年11月3日から5月9日まで（アウトオブシーズンは除く）の対外試合禁止処分を科した。日大三を巡っては、部員2人が女子生徒にわいせつな動画を送らせて拡散したなどとして、児童買春・ポルノ禁止法違反容疑で書類送検された。春季東京大会は出場を辞退した。