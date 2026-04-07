フジテレビの苦しい状況があらわになった。社会学者の古市憲寿氏と元放送作家・鈴木おさむ氏のＴＯＫＹＯＦＭ「鈴木おさむ×古市憲寿『日曜夜に、こっそり』」が５日にスタート。初回放送でフジテレビに対する厳しい言葉が並んだ。２人は１年前に共演した同局の別のラジオ番組で「サン！シャイン」について愛あるダメ出しを繰り広げた。その時点では番組側も怒っていなかったそうだが、鈴木氏が「調子に乗って、去年の８月