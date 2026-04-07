カーリング女子の吉田知那美（３４）が新たな一歩を踏み出した。先月にロコ・ソラーレ（ＬＳ）を退団した吉田は、カーリング界初となるプロリーグ・ロックリーグのタイフーンで主将を担う。日本時間７日には同リーグが開幕。男子４人制、女子４人制、混合ダブルスの３試合による団体戦で、先に２勝したチームが勝利となる方式で行われている。女子４人制で吉田は慣れ親しんだサードとして出場。スキップは２０２６年ミラノ・