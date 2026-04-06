【その他の画像・動画等を元記事で観る】「学園アイドルマスター」（以下、「学マス」）が2026年5月でゲームサービス開始から2周年を迎え、4月15日には親愛度コミュ「#STEP3」で登場した新ソロ曲を収録した3rdシングルの第2弾をリリース。リスアニ！では「学マス」2周年と3rdシングルリリースを記念したキャストインタビューを実施し、新たな楽曲を中心にキャスト自身の成長も深堀りしていく。今回は、「空と約束」で大きな成長を