カリフォルニア州オークランドで結成された極上のファンク＆ソウルバンド、タワー・オブ・パワー（Tower of Power）がビルボードライブに帰ってくる。昨年もブルーノート東京などに来日していたが、ビルボードライブへの出演は2年ぶりだ。彼らは2024年、レジェンド・ドラマーであるデヴィッド・ガリバルディの脱退という重要な局面に立たされたが、そのピンチにも臆することなくツアーを続ける道を選んだ。他にもボーカルのジョー