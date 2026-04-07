【モデルプレス＝2026/04/07】お笑いタレントの横澤夏子が4月6日、自身のInstagramを更新。長女の小学校入学を報告した。【写真】35歳芸人「大きなランドセルが可愛らしい」長女の小学校入学式 手つなぎ親子ショット公開◆横澤夏子、長女の入学式ショット公開横澤は「長女の小学校入学式でした！」と報告し、ピンクのランドセルを背負い、黄色い帽子をかぶった後ろ姿の長女と、長女と手を繋いでいるボウタイブラウスにツイードのジ