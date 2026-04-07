【モデルプレス＝2026/04/07】フリーアナウンサーの国山ハセンが6日、自身のInstagramを更新。親子ショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】35歳フリーアナウンサー「パパに似て美形」息子と至近距離で見つめ合う仲睦まじい様子◆国山ハセン、息子顔出し2ショット披露国山は「春は始まりの季節ですね。環境変わる事もありますが、気楽に楽しくいきましょう！Peace」とつづり、息子との写真を投稿。国山が持っているグラスに息