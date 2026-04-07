山形大学農学部の研究チームがだだちゃ豆のおいしさを決める遺伝子を世界で初めて発見したと発表しました。今後、だだちゃ豆の品種改良などに活用したいとしています。だだちゃ豆の新たな遺伝子を発見したのは、山形大学農学部の星野友紀教授らによる研究チームです。鶴岡市の特産として知られるだだちゃ豆は旨味や甘みの成分である遊離アミノ酸が一般的な枝豆に比べて豊富に含まれているとされています。山形大学農学