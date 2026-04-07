小豆島町長選立候補者 任期満了に伴う香川県の小豆島町長選挙が7日告示され、届け出順に、新人の中川博己さん（53）と再選を目指す現職の大江正彦さん（65）の2人が立候補しました。 新人の中川さんはコンビニエンスストアなどを運営する会社の役員で、子育てや教育を最優先する政治を目指すと訴えています。 現職の大江さんは、観光や施設の整備など町の課題解決を進めたとして1期4年の実績を訴えています。 小豆