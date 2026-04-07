ムーンチャイルド（Moonchild）はデビュー当初から一貫して、独自の音楽表現を探求し続けてきた。新たな機材の導入やゲストの招聘といった変化や進化を繰り返しながらも、同時に独自の「自分たちらしさ」を貫いてきたグループだ。例えば、メンバー全員が管楽器を操るマルチ奏者であり、同時にプロデューサーでもある彼らは、ストリングスなどを除き、ほぼ全ての演奏を自分たちだけで完結させてきた。それらを重ね、編集することで