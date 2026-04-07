イラン情勢の混乱は、農業にも影響を与えつつある。野菜価格の動向は気になるが、まだ高値をつける品目は少ない。【もっと読む】40年ぶり「1ドル=162円」も視野に…歴史的円安と原油高のダブルパンチが庶民生活を直撃農水省は先月31日、今月の「野菜の生育状況及び価格見通し」を更新。全15品目のうち、ハクサイ、キャベツ、ネギ、レタスの4品目の価格が「平年を下回って推移」とした。主産地の天候が恵まれたため、安定した出