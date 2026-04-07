3月投開票された鮭川村長選挙で現職を破って初当選した西野桂一さんが7日、村役場に初登庁し、4年間の任期がスタートしました。西野桂一さん（62）は、村の職員や村議会議員を経て、3月の鮭川村長選挙に出馬し、6期目を目指した現職を破って初当選しました。西野新村長は7日朝、職員に迎えられて初登庁し、早速、村長の椅子に座りました。西野桂一 新鮭川村長「大きな責任を感じている。私のスローガンは新しい発想と