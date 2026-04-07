ソバの実を沢水に浸して寒風にさらす「山めん寒ざらしそば」が完成し、7日、山形市で試食会が開かれました。「山めん寒ざらしそば」は、江戸時代に作られていたという将軍家への献上そばを、山形の気候に合わせた方法で再現したもので、山形麺類食堂協同組合が毎年提供しています。1月20日に地元産の「でわかおり」をおよそ1週間雪解け水に浸し、その後、寒風にさらして仕上げました。試食会では、職人たちがそば粉を練り上げ切り