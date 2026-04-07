山形県内の一部の小学校で7日、一足早く入学式が行われました。このうち、飯豊町の第二小学校は、昨年度で閉校した2校の学区の新入生も受け入れて、初めての入学式となりました。飯豊町立第二小学校は、昨年度で閉校した手ノ子小と添川小を統合して7日初めての入学式を迎えました。式では新1年生あわせて16人が元気に入場した後、松田喜弘校長が「友達の気持ちを考えて自分がされて嫌なことはしない思いやりの心を持ってほしい」な