静岡県内では、7日、各地で入学式が行われ、静岡市では、小学校で新1年生が元気よく式に臨みました。このうち、静岡市駿河区にある中田小学校の前では、真新しいランドセルを背負った新1年生の姿が見られ、2026年は83人が入学式に臨み新たな門出を迎えました。（新1年生）「給食当番とか、足し算とか頑張りたい」（新1年生）「友達あまりいないから作りたい」この男の子…他にも目標があるそうで。（新1年生）「まだ漢字は書けない