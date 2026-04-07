任期満了に伴う高畠町長選挙の告示まで1週間となりました。これまでのところ再選を目指す現職と新人のあわせて2人が出馬を表明していて一騎打ちとなる公算が大きくなっています。高畠町長選に出馬を表明しているのは現職で再選を目指す高梨忠博さん（77）と新人で前の町議会議員の山木義昭さん（68）です。高梨さんは前回2022年の町長選で、当時の現職を破り、初当選。災害に強い町づくりや、地元の農産物を生かした商業や観光など