◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―ヤクルト（７日・甲子園）兵庫・西宮市出身のシンガー・ソングライター・あいみょんが、始球式で“凱旋登板”した。２０２６年の甲子園初戦。スタンドが黄色く染まる中、緊張の面持ちで憧れのマウンドに上がった。左足を上げ、捕手の坂本に対して右腕を振って投球。ノーバウンドでのピッチングに聖地は虎党の拍手に包まれ、自身も胸をなでて安どの表情を浮かべた。