巨人・田中将大投手（３７）が自身２連勝を目指し、８日の広島戦（マツダスタジアム）で先発する。今季初登板した１日の中日戦（バンテリンドーム）で日米通算２０１勝目を挙げてから中６日。登板前日は敵地で最終調整し「やることはしっかりやってこられたかなと。別に何曜日に投げようがアウトは１個でも多く取りたいので。その思いは変わらない」と意気込みを示した。チームは昨季、マツダで球団初のシーズン１０敗（２勝）