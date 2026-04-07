Ｊ２藤枝に加入したＭＦ行友祐翔（ゆうは、１９）が７日、チームに合流した。鹿屋体大をわずか１年で中退し、プロ入りを決断した注目株は「試合に出て、活躍するというイメージはできている」と意気込みを語った。２週間前の練習参加から間を置かず正式加入となったが、「仲間が名前を覚えてくれていて、コミュニケーションも取りやすく、入りやすい雰囲気だった」と笑顔。午前１０時開始のトレーニングでは、スプリントメニュ