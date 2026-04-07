990円のご褒美ワイン！オーストラリアワイン「イエローテイル」から甘い微発砲ワイン「ゴールドモスカート」が2026年4月14日(火)より数量限定登場。筆者は、発売に先がけて行われたメディア向け発表会へ参加。新製品をご紹介します。イエローテイル「ゴールドモスカート」が数量限定登場「イエローテイル」はカジュアルな世界観や飲みやすい味わいが、世界中のワインファンに評価されている、オーストラリアワインブランド。今回発