日本ハムの北山亘基投手は７日、先発する８日の楽天戦（楽天モバイル）へ向け同所で最終調整。２６歳ラスト登板での今季初勝利を誓った。今季初登板だった１日のロッテ戦は６回途中４失点で負け投手。ＷＢＣから急ピッチで調整した影響も見られたが「すぐによくなるとはもともと思ってなかったですけど、ただそうやって任せてもらえたことに対してすごく意気に感じますし、やらないといけないと自覚も芽生える。かなりいい感覚