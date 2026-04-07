■これまでのあらすじ夫婦で、同じ会社に勤める斗真と澪。斗真は部下の深山乙葉に相談をもちかけられたことがきっかけで距離が縮まっていく。しかし斗真は深山に訴えられてしまう。違和感を覚えた澪は深山の同期に話を聞きに行くと、深山が過去にも男性上司とトラブルを起こしていたことがわかり…。【浅田澪 Side Story】「深山さんは人の心の隙を見つけるのが上手なんです」深山さんの同期の木村さんの言葉が胸に残りました。夫