今年度予算案が7日午後、参議院本会議で採決され、与党などの賛成多数で可決・成立しました。今年度予算をめぐっては、野党側は「衆議院であまりに乱暴な国会運営が行われた」「中東情勢を受けたエネルギー価格高騰対策が入っていない」などとして反対しましたが、与党に加え日本保守党や一部の無所属議員の賛成多数で可決・成立しました。一般会計の総額が122兆円となる今年度予算には、過去最大となるおよそ9兆円の防衛費や、同