4月5日（日）に開催された『ドッキリ！ハッキリ！ 南こうせつ・クラシックですか！？』について、翌日6日（月）、そして7日（火）の『ドッキリ！ハッキリ！三代澤康司です』のOPトークにて、月曜パートナーの中野涼子、火曜パートナーの山田雅人とともに、13年ぶりに開催されたコンサートを振り返った。 ©ABCラジオ ©️ABCラジオ 「私にとっては本当に夢の時間だっ